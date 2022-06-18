Киев связал возобновление переговоров с Россией с «контрнаступлением ВСУ»

Глава киевской делегации при российско-украинских переговорах Давид Арахамия допустил возобновление переговоров с Россией в конце августа. Он рассчитывает, что к этому времени «переговорная позиция» Киева усилится. В Киеве надеются, что намеченное «контрнаступление» украинских войск если не переломит ситуацию на фронтах, то даст некие козыри Украине в будущих переговорах.

«К переговорам можем вернуться к концу августа, – сказал Арахамия радиостанции «Голосу Америки» (признана иноагентом в России). – Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках». При этом он немного приоткрыл «тайну»: «Я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах» (цитата по «Стране.ua»).

За счет каких резервов Киев собрался проводить «контрнаступление», непонятно. Накануне замминистра обороны Украины Владимир Карпенко заявил, что ВСУ с начала боевых действий потеряла в боях до половины бронетехники и артиллерии. «Мы потеряли примерно 50%... Примерно 1300 боевых машин пехоты потеряны, 400 танков, 700 артиллерийских систем», – сказал он.

До этого Арахамия заявлял, что ежедневные потери Украины в конфликте с Россией достигают 1 тыс. человек в день. По его словам, у Киева еще есть запас людских сил, но не хватает оружия.

Обновлено

Возможность возобновления переговоров с Украиной оценил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», – написал он в своем телеграм-канале.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»