Австралия отправила Украине четыре БТРа

Австралия передала Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4 из партии в 14 машин. Общий объем австралийской военной помощи превысит 198 млн долларов, сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

«Эти машины являются первыми из 14 обещанных Австралией. Украине были предоставлены бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для солдат», – цитирует министра ТАСС.

Как сообщал «Новый День», в начале апреля Австралия согласилась отправить на Украину бронетранспортеры Bushmaster. О передаче этих машин просил украинский президент Владимир Зеленский.

Москва, Наталья Рязанова

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