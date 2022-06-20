Российские военные разбили 11 взводов украинских «Градов» и станцию управления «Байрактарами»

Российские военные уничтожили 11 взводов «Градов» и 12 взводов артиллерии. Ракетой «Оникс» разбита станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» на аэродроме Арциз под Одессой, сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточной ракетой «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два аппарата этого комплекса на земле. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов РСЗО «Град», 12 артиллерийских взводов ВСУ, две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами» – говорится в сообщении министерства.

Еще девять украинских беспилотников сбили российские средства ПВО. Ими же уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Апостолово в Днепропетровской области. Средства ПВО также перехватили девять снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской области и Донецкой народной республике.

Поражены 25 пунктов управления ВСУ, локатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, 195 районов сосредоточения живой силы и техники, 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. За сутки уничтожены 450 националистов, 13 танков и бронемашин, 16 спецмашин, пусковая установка ЗРК «Бук-М1».

Накануне высокоточные ракеты «Калибр» разбили пункт управления ВСУ, где находились более 50 генералов и офицеров, в том числе представители генштаба.

Москва, Наталья Рязанова

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