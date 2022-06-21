Российская ПВО сбила Су-25 воздушных сил Украины

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 и 19 беспилотников за сутки. Высокоточными ракетами уничтожены четыре склада с боеприпасами в Луганской народной республике и ЗРК «Бук-М1» в районе Северска в Донецкой народной республике.

«Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 19 беспилотников, перехвачены пять тактических ракет «Точка-У», 30 снарядов РСЗО «Ураган» в ЛНР, ДНР и Харьковской области», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки уничтожены 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два взвода РСЗО «Ураган», два взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях под Спартаком и Подгорным. Разбиты 273 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 29 пунктов управления, многофункциональная радиолокационная станция наведения для С-300 в районе Северска.

«Нанесено поражение живой силе, военной технике ВСУ и националистических формирований, в том числе «Правого сектора», в районах населенных пунктов Белая Гора, Новодружеск, Мирная Долина, Подлесное и Волчеяровка. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и бронемашин, 29 спецмашин», – добавил представитель МО РФ.

Накануне ВСУ лишилась 11 взводов «Градов» и 12 взводов артиллерии. Ракетой «Оникс» разбита станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» на аэродроме Арциз под Одессой.

Москва, Наталья Рязанова

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