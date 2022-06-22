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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 22 июня 2022, 12:37 мск

Новости Конфликт на Украине

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Киев насчитал убытков в аграрном секторе на 4 млрд долларов

Аграрный сектор украинской экономики понес прямые убытки в 4,3 млрд долларов, посчитало министерство агрополитики и продовольствия страны вместе с центром исследований KSE Institute.

Эта цифра описывает ситуацию только за последние три месяца и составляет почти 15% капитала страны. За тот же период непрямые убытки выросли до 23,3 млрд долларов, приводит данные министерства агентство «Прайм».

Напомним, Киев оценил потери национальной экономики в 500 млн долларов за период с 24 февраля по 8 апреля. Специалисты прогнозировали увеличение потерь в долгосрочной перспективе до триллиона долларов, что впятеро превысит ВВП Украины в 2021 году.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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