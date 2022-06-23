На Украине заявили, что их войска переходят к «маневренной обороне»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг, 23 июня заявил, что украинские войска вынуждены были перейти к маневренной обороне из-за огневого превосходства россиян, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Залужный написал: «Нам очень тяжело, ведь огневое превосходство на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции».

Со своей стороны, украинский телеграм-канал «Политика Страны» так прокомментировал слова главкома ВСУ: «В контексте цитаты Залужного маневренная оборона означает отступление войск».

Киев, Иван Бабурин

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