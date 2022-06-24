Украинские войска получили приказ покинуть Северодонецк

ВСУ получили приказ уйти из города Северодонецка, сообщил глава подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Больше нет смысла оставаться на позициях, которые месяцами постоянно обстреливались», – написал он в своем телеграм-канале. По его словам, солдаты ВСУ и Национальная гвардия «уже получили команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы».

Он добавил, что вся необходимая инфраструктура Северодонецка разрушена. По его утверждению, «повреждено 90% города, 80% домов придется снести».

Накануне главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска вынуждены были перейти к маневренной обороне из-за огневого превосходства российской армии. «Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции», – написал он в одной из сецсетей. Как отмечают наблюдатели, маневренная оборона по факту означает отступление войск.

В тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные сдаются в плен «как локально, так и массово» по всей линии фронта, в том числе в районе Северодонецка и Лисичанска. Также, по его словам, складывают оружие окруженные подразделения в районе Горского и Золотого. В плен сдаются и военнослужащие ВСУ, и боевики националистических батальонов, уточнил он ТАСС.

Киев, Наталья Петрова

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