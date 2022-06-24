Ракеты «Бастион» уничтожили украинский ЗРК С-300 под Одессой

Ракеты берегового комплекса «Бастион» разбили стартовую позицию ЗРК С-300 в районе Одессы. Также уничтожены пять складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки поражены живая сила и военная техника ВСУ в 367 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, батарея гаубиц М777. Уничтожены более 620 националистов, 19 танков и бронемашин, 17 спецмашин.

«Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены два самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях. Сбиты в воздухе пять украинских беспилотников, пять тактических ракет «Точка-У» – говорится в сообщении.

Накануне российские военные высокоточными ударами уничтожены три базы ремонта бронетанковой техники ВСУ, 49 резервуаров с топливом и порядка 50 боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства.

Москва, Наталья Рязанова

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