российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 июня 2022, 12:34 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская ПВО сбила три украинских самолета Су-25

Фото: vk.com/mil

Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Николаевской области. Разбиты несколько взводов «Градов» и артиллерии ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотников, перехвачены семь баллистических ракет «Точка-У» в Луганской народной республике и десять снарядов РСЗО в Харьковской области и Донецкой народной республике», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За сутки поражены 26 пунктов управления ВСУ, живая сила и военная техника в 332 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах. Также разбиты четыре украинских взвода РСЗО «Град», обстреливавших населенные пункты ДНР, и два артиллерийских взвода.

В Минобороны РФ предупредили, что боевики украинских формирований используют заводы и фабрики Украины в качестве огневых позиций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,