Германия и Нидерланды договорились поддержать киевский режим дополнительными гаубицами. Шесть PzH 2000 отправят на Украину в ближайшее время, сообщило Минобороны ФРГ на официальной странице в соцсети.

Три системы Panzerhaubitzen 2000 отправятся на Украину из Нидерландов, еще три – из Германии. В немецком министерстве подчеркнули, что PzH 2000 – одна из самых современных артиллерийских систем в мире.

Киев уже получил 12 таких гаубиц в рамках военной помощи после начала российской военной спецоперации.

Москва несколько раз отмечала, что Запад подталкивает киевский режим к убийству мирных граждан продолжающимися поставками вооружений. Киев использует мощное оружие союзников для обстрелов городов и поселений Донбасса.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»