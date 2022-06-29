Нидерланды и ФРГ отправят новые гаубицы на Украину

Германия и Нидерланды договорились поддержать киевский режим дополнительными гаубицами. Шесть PzH 2000 отправят на Украину в ближайшее время, сообщило Минобороны ФРГ на официальной странице в соцсети.
Три системы Panzerhaubitzen 2000 отправятся на Украину из Нидерландов, еще три – из Германии. В немецком министерстве подчеркнули, что PzH 2000 – одна из самых современных артиллерийских систем в мире.
Киев уже получил 12 таких гаубиц в рамках военной помощи после начала российской военной спецоперации.
Москва несколько раз отмечала, что Запад подталкивает киевский режим к убийству мирных граждан продолжающимися поставками вооружений. Киев использует мощное оружие союзников для обстрелов городов и поселений Донбасса.
Берлин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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