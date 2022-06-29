ВС РФ уничтожила артиллерию ВСУ, обстрелявшую поселения в ДНР

Высокоточное оружие ВКС России уничтожили два украинских взвода РСЗО «Град» и два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты ДНР. За сутки российские военные также сбили три военных самолета ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Высокоточными ударами также разбиты база подготовки иностранных наемников в районе Николаева, база ремонта техники ВСУ под Лисичанском. За сутки уничтожены 14 складов боеприпасов и вооружения, база горючего для ВСУ.

Разбиты артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, включая подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства. На огневой позиции поражена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1». Всего за сутки уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 248 районах, 43 пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2».

Авиацией и средствами ПВО сбиты МиГ-29 и два самолета Су-25 воздушных сил Украины, девять беспилотников. Система ПВО перехватила семь баллистических ракет «Точка-У» в Харьковской и Херсонской областях, восемь реактивных снарядов систем залпового огня в Харьковской области, ДНР, над островом Змеиный.

Накануне высокоточным ударов уничтожены ангары с вооружениями и боеприпасами из США и европейских стран в городе Кременчуге Полтавской области. Попытки киевского режима представить удары как уничтожение торгового центра были сфабрикованы, отметили в МО РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»