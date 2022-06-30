Российские военные сбили три военных самолета и девять беспилотников ВСУ

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины. Еще один военный самолет, истребитель Су-27, уничтожен российскими средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
Также за сутки разбиты пять складов с боеприпасами и вооружением ВСУ, два взвода РСЗО «Ураган» и «Град», два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б» и самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» на огневой позиции.
Российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников и перехватили пять снарядов РСЗО в Луганской народной республике и в районе острова Змеиный.
За минувшие сутки уничтожены 39 пунктов управления подразделений ВСУ, радиолокационная станция ЗРК С-300, живая сила и военная техника в 252 районах.
Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские боевики копируют «тактику выжженной земли» немецко-фашистских захватчиков.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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