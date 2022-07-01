ВСУ лишилась еще двух Су-25 и восьми складов с боеприпасами

Российские средства ПВО сбили два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины и 11 беспилотников за сутки. ВСУ также лишилась восьми складов с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.

Пять складов уничтожены высокоточным оружием ВКС России, еще три разбиты авиацией и ракетными войсками. Также поражены два взвода РСЗО и два артиллерийских взвода, которые вели обстрелы поселений в Донецкой народной республике. Благодаря российским ПВО в Харьковскую область, ЛНР и ДНР не долетели восемь реактивных снарядов.

За сутки уничтожены 34 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, а также живая сила и военная техника в 323 районах.

За минувшие трое суток под контроль ВС РФ взяты Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, Тополевка.

Союзные силы успешно продвигаются и вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия несет большие потери, а ее неудачи приводят к росту числа дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.

Так, в Верхнекаменке ВСУ за сутки потеряла более 120 человек убитыми, в Верхнекаменском – 70. В одном из батальонов 17-й танковой бригады в районе Новой Полтавки в ДНР в строю осталось не более 20% личного состава. Отдельные подразделения бегут под напором союзных сил.

В то же время, Государственное бюро расследований Украины по городу Краматорск возбудило уголовные дела в отношении командования и 171 бойца, оборонявшихся в «Горском котле». Военные из 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады помещены в изолятор временного содержания в Краматорске.

Накануне МО РФ сообщило о значительных потерях ВСУ на Лисичанском направлении. А действующие там украинские подразделения практически отрезаны от снабжения продуктами. И голод толкает военнослужащих к дезертирству.

Москва, Наталья Рязанова

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