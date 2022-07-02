Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и 19 беспилотников

Российские средства ПВО сбили в воздухе истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины и 19 беспилотников за сутки. Также уничтожены пять складов с боеприпасами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В Херсонской области и Донецкой народной республике средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда залпового огня.

За сутки российскими войсками разбиты три склада с боеприпасами в Запорожской области и еще два – в районе Николаева. Поражены четыре взвода РСЗО, которые использовали для обстрелов поселений в ДНР.

ВС РФ разбиты 44 пункта управления ВСУ, живая сила и военная техника в 334 районах. Российская авиация уничтожила базу временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады.

В районе Верхнекаменки и Золотаревки уничтожены более половины трех батальонов 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад. По данным МО РФ, под Артемовском высокоточным ударом разбит пункт временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожены порядка 120 военнослужащих и 15 единиц военной техники.

Накануне пять складов с боеприпасами ВСУ уничтожены высокоточным оружием ВКС России, еще три разбиты авиацией и ракетными войсками.

Москва, Наталья Рязанова

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