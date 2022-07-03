Российская ПВО перехватила нацеленные на ЛНР снаряды американских HIMARS

Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, полученных Украиной от США. Снаряды были выпущены по поселению в Луганской народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Перехвачено восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – снаряда РСЗО HIMARS в районе Стаханова в ЛНР», – говорится в сообщении. Еще четыре снаряда от системы «Ураган» были нацелены на Попасную, Каменку и город Донецк.

Также ПВО за сутки сбила два Су-25 воздушных сил Украины и десять беспилотников.

Уничтожены восемь складов с боеприпасами, три артиллерийских и пять минометных взводов, 42 пункта управления ВСУ, живая сила и военная техника ВСУ в 302 районах.

ВКС РФ высокоточным ударом поразили пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады терробороны в восточной части Харькова. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Разбита база иностранных наемников на северной окраине Николаева, где находились порядка 120 «солдат удачи».

Как сообщал «Новый День», в конце июня Киев получил первую партию американских РСЗО HIMARS в рамках военной помощи от Пентагона. В Российском посольстве в США отметили, что Вашингтон подталкивает киевский режим к убийству мирных граждан продолжающимися поставками вооружений.

Москва, Наталья Рязанова

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