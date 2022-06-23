Украина получила первые РСЗО HIMARS от США

Киев получил американские реактивные системы залпового огня HIMARS в рамках военной помощи от Пентагона. О прибытии вооружений сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава украинского Минобороны поблагодарил своего американского коллегу Ллойда Остина за «мощное» оружие.

«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моему коллеге и другу Ллойду Остину за эти мощные инструменты», – написал Резников на своей странице в соцсети.

Белый дом США одобрил отправку РСЗО M31 GMLRS и Himars на колесном шасси в конце мая. Кремль предупредил, что в случае отправки на Украину дальнобойного вооружения сделает «соответствующие выводы» и будет наносить удары по объектам, которые пока не попадали под прицел.

В российском посольстве в США отметили, что включение РСЗО HIMARS в пакет военной помощи Украине показывает стремление США к дальнейшей эскалации конфликта.

Киев, Наталья Рязанова

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