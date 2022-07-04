ВС РФ уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ

Российские силы уничтожили пять складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ за сутки. Также сбит украинский штурмовик Су-25 и восемь беспилотников.

«В ходе воздушного боя в районе Ясной Поляны в Донецкой народной республике российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины. Российскими средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских беспилотников, перехвачено 11 снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Высокоточными ударами разбиты четыре украинских взвода РСЗО и батарея РСЗО «Град» в районе перезарядки. Также поражены девять пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах.

Успешное наступление российских сил в ЛНР отрезало от контактов с командованием отступающие подразделения 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 118-й бригады территориальной обороны.

За сутки высокоточное оружие ВКС России разбило пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в Харькове. По данным МО РФ, там находилось около 200 военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

Накануне ВС РФ вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР взяли под контроль город Лисичанск и ближайшие села. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

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