Российское высокоточное оружие уничтожило две переданные Великобританией установки берегового ракетного комплекса Harpoon, поставленные ВСУ в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.

В Краматорске разбиты две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У», а в Донецкой народной республике – шесть боевых машин РСЗО БМ-21 «Град». Также на территории ДНР подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи.

«Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе Лазаревки Николаевской области. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет МиГ-29, девять украинских беспилотников», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За сутки уничтожены хранилище топлива для украинской бронетехники и склад боеприпасов. А также живая сила и военная техника ВСУ в 156-ти районах. Так, подавлены позиции 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны под Очаковом в Николаевской области. Там уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники. В районе Николаева разбит пункт временной дислокации 241-й бригады теробороны, и в нем – 85 человек, 15 единиц вооружения и военной техники.

Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса 24 февраля. 3 июля союзные силы взяли под контроль Лисичанск, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

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