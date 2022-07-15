Росгвардия нашла доказательства массового дезертирства десанта ВСУ

Росгвардия располагает доказательствами массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ. Спецназ нашел документы в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба ведомства.

В руки российских специалистов попали десятки рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР). С апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов самовольно покинули свои позиции на линии обороны.

«Украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью. В том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят», – рассказали в Росгвардии.

В ведомстве добавили, что в документах содержатся фамилии, имена, воинские должности и звания дезертиров.

В Минобороны России рассказали, что украинские военные бегут с боевых позиций из-за дефицита боеприпасов и падения морального духа. В зону боевых действий часто отправляют неподготовленных бойцов, которые наносят удары по своим же силам.

Москва, Наталья Рязанова

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