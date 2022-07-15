В Минобороны РФ рассказали о четырех сбитых военных самолетах Украины

Российские силы сбили четыре военных самолета воздушных сил Украины. Истребители ВКС России сбили два украинских истребителя МиГ-29, еще два, штурмовики Су-25, были уничтожены средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Также ПВО за сутки уничтожила девять украинских беспилотников и перехватила девять снарядов РСЗО «Ураган». С начала специальной военной операции российские силы уничтожили 253 украинских самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотника.

За минувшие сутки также разбиты 23 пункта управления и узла связи ВСУ, живая сила и военная техника в 254 районах, два взвода украинских РСЗО. А также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях.

Ранее российским силам удалось сбить пять самолетов воздушных сил Украины, включая Су-25, Су-24 и истребитель МиГ-29.

Москва, Наталья Рязанова

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