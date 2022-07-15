МО РФ: «Калибры» ударили по дому офицеров в Виннице

Целью для высокоточных ракет «Калибр» при ударе 14 июля был дом офицеров в городе Винница, заявили в Минобороны РФ. В этом здании командиры ВСУ и иностранные поставщики обсуждали новые отправки оружия киевскому режиму.

«14 июля нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения. Участники совещания уничтожены», – пояснил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Высокоточными ударами уничтожены 50 иностранных наемников и порядка 150 националистов в пунктах временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в Харькове. Еще 300 националистов «Правого сектора» уничтожены точечными ударами по местам дислокации в городе Артемовск в ДНР.

Также за сутки разбита казарма 45-й артиллерийской бригады ВСУ с 70 военнослужащими. Еще около 70 военных 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожила российская артиллерия.

Этими ударами в совокупности были разбито порядка 60 единиц вооружений, бронетанковой и специальной техники.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. 3 июля Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении ЛНР после взятия под контроль города Лисичанска и ближайших сел.

Москва, Наталья Рязанова

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