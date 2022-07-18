Российские ракеты уничтожили 250 иностранных наемников ВСУ

Российские высокоточные ракеты поразили место дислокации так называемого украинского «иностранного легиона». В итоге до 250 иностранных боевиков были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

Точными ударами разбиты более 10 украинских «Градов» в месте разгрузки военных эшелонов у станции Удачное в Донецкой народной республике. Также поражены две батареи РСЗО «Ураган», три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, две боевые машины РСЗО.

За сутки разбиты 14 пунктов управления ВСУ, живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в Запорожской области.

Реактивная артиллерия уничтожила вертолета Ми-8 воздушных сил Украины на полевом аэродроме под Новым Донбассом, еще два повредила.

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, перехватили два снаряда РСЗО «Ураган» в районе Стаханова в Луганской народной республике.

С начала специальной военной операции российские силы уничтожили 257 украинских самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотника, 4099 танков и бронемашин. Также разбиты 759 боевых машин РСЗО, 356 ЗРК, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее Минобороны РФ заявило, что на Украину приехало «на порядок меньше» наемников, и их численность за три недели до 12 июля уменьшилась с 3 221 до 2 741 человека.

Москва, Наталья Рязанова

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