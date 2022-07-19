В ЛНР рассказали о подготовке Киевом мобилизации женщин

Киев готовится объявить мобилизацию для женщин, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он сослался на расширение списка военно-учетных специальностей для пополнения рядов ВСУ.

«Все больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины. Это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация коснется не только мужчин, но и женщин», – заявил Марочко в эфире Первого канала.

Киевский режим все чаще использует образ женщины-военнослужащей в пропагандистских роликах, добавил подполковник. Он уверен, что женские батальоны ждет та же участь, что и мужские.

«К сожалению», – добавил Марочко.

В конце 2021 года украинские власти распорядились поставить на воинский учет гражданок в возрасте от 18 до 60 лет. Женщин обязали явиться в военкомат по месту жительства и пройти медкомиссию.

Луганск, Наталья Рязанова

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