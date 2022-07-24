Военный флот России разбил склад ракет Harpoon и корабль ВСУ в порту Одессы

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в порту Одессы украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon.

Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования по судоремонтному заводу на территории морской гавани. В результате «уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», – сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что при ударе также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракеты «Калибр» уничтожили военный катер в порту Одессы. Накануне власти Украины сообщили, что по порту Одессы был нанесен ракетный удар. Позже глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил со ссылкой на российских военных о непричастности Москвы к атаке. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар, заявив о необходимости соблюдать условия соглашения по вывозу зерна из подконтрольных Киеву портов, подписанного всемирной организацией, Россией, Украиной и Турцией в Стамбуле. Порт Одессы обозначен в соглашении как один из трех портов, из которых будут вывозить украинское зерно.

В ходе брифинга официальный представитель ведомства Игорь Конашенков также сообщил, что ВКС России поразили склады вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве. «Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов», – сказал он.

Кроме того, генерал сообщил, что российская авиация и флот ракетами большой дальности разбили авиатехнику воздушных сил Украины, дислоцированную на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

В ДНР российские войска поразили позиции 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское, уничтожено свыше 70 процентов личного состава, добавил Конашенков.

Кроме того, российская авиация уничтожила два подразделения ВСУ, численностью до роты, а также две американские гаубицы М777 в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики. А в районе Николаева военные летчики разбомбили комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

По данным Минобороны РФ, за сутки уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в ДНР и Николаевской области. Кроме того, российская армия уничтожила объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» ВСУ в Николаевской области, а также два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Конашенков добавил, что ВС РФ в рамках контрбатарейной борьбы подавили три взвода РЗСО «Град» в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска, два взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», восемь взводов орудий «Мста-Б», 18 взводов гаубиц Д-20, а также 9 взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в ДНР.

Кроме этого, по заявлению Минобороны Конашенкова, системы ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецке.

«Кроме того, в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS», – отметил Конашенков.

Всего, по информации Минобороны, с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотников, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и бронемашин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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