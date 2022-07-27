ВКС России уничтожили более 100 ракет к американским HIMARS

Российские силы за сутки уничтожили восемь складов с боеприпасами для ВСУ в Запорожской и Николаевской областях, на территории ДНР. ВКС России одним ударом уничтожили 100 ракет для РСЗО HIMARS, переданных Украине из США. Удар был нанесен 24 июля, уточнили в Минобороны РФ.

«Ликвидировано до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», – говорится в сообщении.

На территории бывшего завода железобетонных изделий и предприятия «Николаевстройтранс» в Николаевске уничтожены порядка 200 военнослужащих ВСУ и более 20 бронированных и спецмашин. Под Артемовском полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и боевиков-«черносотенцев». В Харькове разбит пункт временной дислокации иностранных наемников.

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожили девять украинских беспилотников и перехватили 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS.

За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта, КП 53-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника в 142-х районах. Разбиты батарея РСЗО «Ураган», батарея РСЗО «Град», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б», два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях.

Ранее ВС РФ высокоточным ударом уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину американских РСЗО HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

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