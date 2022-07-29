Бразилия, Аргентина и Мексика отказались поддержать позицию Запада по Украине

Бразилия, Аргентина и Мексика отказались осуждать спецоперацию России на Украине. Их позиция отражена в декларации, принятой по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), состоявшейся в Бразилиа.

Мексика заявила, что ситуация на Украине не подпадает под компетенцию CMDA. Аргентина и Бразилия отметили, что подобные вопросы должны обсуждаться в ООН.

«Аргентина и Бразилия признают роль ООН в достижении международного мира и безопасности и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», – цитирует документ ТАСС.

США, Канада, Колумбия, Эквадор, Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Парагвай «вновь решительно осудили» конфликт на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «большая часть мира», включая Китай, Индию, Бразилию, Африку и арабский мир, не поддержала Европу в вопросе антироссийских санкций. Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал Запад оценить негативные последствия антироссийских санкций, затронувшие весь мир.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной спецоперации по защите населения Донбасса. США и Евросоюз осудили действия России, назвав их агрессией против Украины.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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