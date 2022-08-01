ЕС и США готовят открытие центра противодействия контрабанде оружия в Молдавии

Евросоюз и США начали закупки оборудования и снаряжения для центра противодействия контрабанде оружия, который намерены открыть в Молдавии. Западные эксперты сошлись во мнении, что через Молдавию и Польшу идут основные потоки контрабанды оружия, переданного Западом киевскому режиму, пишет RT.

«Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечению безопасности в Молдавии. С его помощью мы будем бороться с угрозами нелегального трафика огнестрельного оружия и людей, контрабанды мигрантов и наркотиков, а также киберугроз», – заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Европейское пограничное агентство (Frontex) уже разместило на портале закупок ЕС заказ на «временные и быстроразвертываемые мобильные офисные, складские и туалетные модули». 11 модулей обойдутся ЕС в 250 тыс. долларов. Также для нужд ведомства в Молдавии закупят сопутствующие сервисы по логистике и техобслуживанию.

На портале госзакупок правительства США размещен тендер на автомобили повышенной проходимости, тепловизоры, рации, нательные камеры для Пограничной полиции Молдавии.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал Молдавию «форточкой для контрабандистов». Но теперь по наработанным каналам переправляют не алкоголь и табак, а оружие.

«Профильные европейские эксперты и правоохранители уже бьют тревогу. Контрабанда является одной из важных частей дохода самой нищей страны Европы. Теперь же эти традиционные каналы переориентируются на оружие. И переориентируются именно украинской частью этой схемы», – пояснил Мартынов.

По его мнению, Евросоюз не сможет легко разрушать логистические цепочки с контрабандным стрелковым оружием.

Напомним, европейские СМИ указали на участившиеся случаи контрабанды оружия с территории Украины. Киев заявил, что слухи о незаконной продаже полученного от Запада оружия идут из Москвы. Это якобы сделано, чтобы вынудить Запад прекратить поставки вооружений.

Москва, Наталья Рязанова

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