ВКС России высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации украинского «иностранного легиона» и порядка 250 наемников под Николаевым. За сутки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки разбиты пять пунктов управления, две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт», четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях под Северском, Кирово, Артемовском, Авдеевкой, Орловкой, Шахтерским и рядом других поселений.

Также уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ. Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, перехватили два снаряда РСЗО «Ураган» в районе Херсона.

«В Мерефе и Чугуеве Харьковской области ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники. На позициях 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожены более 130 националистов», – добавил Игорь Конашенков.

Около 70 человек из 16-го батальона бежали с боевых позиций в Конотоп Сумской области, но там их признали дезертирами. Более 50 националистов 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ убиты ударом ВКС по боевым позициям в районе Марьинки в ДНР.

Ранее днем министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об уничтоженных шести пусковых установках РСЗО HIMARS и более 30 гаубиц М777. Это оружие Киев получил от США в рамках военной помощи.

Москва, Наталья Рязанова

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