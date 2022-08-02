Мадрид отказался передавать Киеву танки в «плачевном состоянии»

Испания решила не отправлять на Украину обещанные танки Leopard. Министр обороны страны Маргарита Роблес признала, что боевые машины находятся в «абсолютно плачевном состоянии».

Специалисты проверили танки и пришли к выводу, что их использование может быть рискованным.

«Leopard, которые не используются в Сарагосе много лет, невозможно [отправить], потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии, в котором их нельзя использовать. Это был бы риск для людей», – цитирует министра газета El Mundo.

В начале июня Швейцария отказалась передавать Польше немецкие танки Leopard 2A4. Этими машинами Польша планировала компенсировать отправленное на Украину оружие. Швейцария также наложила вето на просьбу Дании передать Украине бронемашины Piranha III.

Киев ожидал от Германии передачу бронированной техники и тяжелых вооружений, но поставка самоходных зенитных установок Gepard сорвалась из-за нехватки боеприпаса.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»