Берлину не хватило патронов для поставки зениток Gepard на Украину

Поставка самоходных зенитных установок Gepard из Германии на Украину сорвалась из-за нехватки боеприпаса. Имеющихся патронов зениткам хватило бы на полчаса, пишет Welt со ссылкой на источники в киевских властях.

Берлин не включал Gepard в перечень военных поставок, поскольку знал о нехватке патронов. Но позже министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт объявила, что зенитки все-таки отправятся на Украину. Правда, поставка застопорилась спустя восемь дней после объявления.

Снаряды для 35-миллиметровых двойных пушек Gepard производятся швейцарской компанией Oerlikon. Швейцария запретила реэкспорт вооружений в зону боевых действий, поэтому Германия смогла бы отправить только 23 тыс. снарядов. По данным издания, такого количества боеприпаса хватило бы лишь на полчаса стрельбы.

Киев 1 мая передал Берлину новый список вооружений, которые хотел бы получить. В него вошли ракетные установки типа М270, танки Leopard-2 и другая бронетехника, беспилотники, противокорабельные ракеты типа Harpoon, танковые гаубицы.

Ранее Германия отказалась поставлять на Украину боевые танки, пока это не сделают США и другие союзники. Немецкие власти отметили, что тщательно согласовывают военную помощь с другими странами Европы и США. Глава МИД Германии Анналена Бербок в начале апреля призвала страны Запада снабжать Украину тяжелым вооружением.

Берлин, Наталья Рязанова

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