Это не трусость: канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию с поставками тяжелого вооружения на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц после обвинений в трусости в свой адрес объяснил свою позицию в вопросе поставок тяжелого вооружения на Украину. По его оценке, ФРГ не следует предпринимать поспешных решений и совершать самостоятельные усилия в этом направлении.

«Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными», – сказал Щольц в интервью Bild am Sonntag, которое цитирует РБК.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Берлин не будет поставлять киевскому режиму боевые танки, пока это не сделают США и другие союзники.

Таким образом Шольц ответил на критику со стороны лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца и принятое большинством депутатов Бундестага заявление о необходимости отправить на Украину тяжелое вооружение. Оппозиция обвиняет канцлера в «трусости» в связи с его осторожной позицией по военной помощи в адрес Украины.

Берлин, Светлана Антонова

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