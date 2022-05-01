российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 мая 2022, 19:18 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Это не трусость: канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию с поставками тяжелого вооружения на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц после обвинений в трусости в свой адрес объяснил свою позицию в вопросе поставок тяжелого вооружения на Украину. По его оценке, ФРГ не следует предпринимать поспешных решений и совершать самостоятельные усилия в этом направлении.

«Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными», – сказал Щольц в интервью Bild am Sonntag, которое цитирует РБК.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Берлин не будет поставлять киевскому режиму боевые танки, пока это не сделают США и другие союзники.

Таким образом Шольц ответил на критику со стороны лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца и принятое большинством депутатов Бундестага заявление о необходимости отправить на Украину тяжелое вооружение. Оппозиция обвиняет канцлера в «трусости» в связи с его осторожной позицией по военной помощи в адрес Украины.

Берлин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Российские войска разгромили военный аэродром около Одессы, через который Запад поставлял Киеву оружие и боеприпасы / Более 40 мариупольцев эвакуировано из жилых домов около заблокированной «Азовстали» / В Курской области снова обстреляли пограничный пункт пропуска / Президент Вучич опроверг данные о поставках сербских боеприпасов на Украину / Российские войска нанесли мощный ночной удар по объектам украинской армии / Украинский самолет атаковал поселок в Брянской области / Приднестровье под угрозой? Военный эксперт оценил вероятность новых провокаций киевского режима / Байден решил помочь Киеву санкционными активами «российских олигархов»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Германия, Европа, Украина,