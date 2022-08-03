ВС РФ разбили склад ВСУ с полученным из Польши вооружением

Высокоточные ракеты уничтожили во Львовской области базу хранения ВСУ с поступившим из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.

Также разбиты склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов около Варваровки в Николаевской области, под Артемовском, Водяным и Очеретино в Донецкой народной республике. В Николаевской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

Российские средства РВО сбили в воздухе пять украинских беспилотников, перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» в районе Чернобаевки Херсонской области.

За сутки поражены три пункта управления, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

«В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода РСЗО «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтёрское, Новоселовка Первая в ДНР», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

ВКС России высокоточным ударом убили более 50 националистов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке. После больших потерь командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались следовать приказам и ушли с боевых позиций. Они отвели своих людей за реку Северский Донец в пункт временной дислокации.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу подсчитал уничтоженную технику ВСУ. В частности, ВС РФ были разбиты шесть установок американской РСЗО HIMARS из 12, поставленных Киеву.

Москва, Наталья Рязанова

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