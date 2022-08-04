ВС РФ уничтожили более 500 военных ВСУ за сутки

Российские силы нанесли высокоточные удары по позициям 92-й механизированной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В итоге уничтожены более 500 украинских военнослужащих.

«В результате ударов ВСК РФ по позициям 92-й бригады в районе Харькова уничтожены до 130-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе Константиновки в ДНР ликвидированы до 400 военнослужащих 95-й бригады ВСУ и 20 единиц техники», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

После больших потерь подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ бежали с позиций под Соледаром, Артёмовском и Авдеевкой. Всего за сутки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах.

ВС РФ подавили три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в ДНР. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Андреевкой, Дружным, Изюмом и Дмитровкой. За сутки перехвачены пять снарядов РСЗО в небе над ДНР и Херсонской области.

Как сообщал «Новый День», Украина отзывает свой миротворческий контингент из Косово на фоне тяжелого положения украинских войск в Донбассе. Наблюдатели спрогнозировали, что всех участников миссии KFOR (Международных сил по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО) после возвращения отправят на боевые позиции.

Москва, Наталья Рязанова

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