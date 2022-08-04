Reuters: ЕС согласует пакет помощи Украине к осени

Страны Евросоюза к сентябрю договорятся по вопросу выделения Украине финансовой помощи в сумме восьми миллиардов евро, сообщает Reuters с ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

По словам собеседника, часть денег выделят в виде грантов, часть – в виде кредитов.

1 августа Еврокомиссия подтвердила перевод Украине миллиарда евро в рамках макрофинансовой кредитной помощи. Сумма ушла двумя переводами по 500 млн каждый.

Ранее Берлин выступил против отправке Киеву полной суммы помощи из-за опасений, что позже деньги не вернутся в Европу. Украина подтвердила, что среди стран ЕС нет единого мнения по «пакету помощи» Украине на девять миллиардов евро.

Берлин, Наталья Рязанова

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