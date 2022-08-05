WP рассказала о разногласиях между Зеленским и мэрами украинских городов

Разногласия между мэрами крупных украинских городов и президентом страны Владимиром Зеленским становятся все серьезнее, пишет The Washington Post.

Регионы считают, что администрация Зеленского отодвигает их интересы на второй план, чтобы не делиться миллиардами финансовой помощи от Запада. А планы по децентрализации власти откладываются ради ослабления возможных политических противников.

Мэры стремятся получить больший контроль над восстановлением городов и поселков, но созданные Киевом в регионах военные администрации владеют куда большими полномочиями. На этом фоне руководство регионов активнее создает и поддерживает собственные политические объединения. Поддержка партии Зеленского «Слуга народа» ослабевает.

1 августа Евросоюз отправил Украине миллиард евро макрофинансовой помощи. Ожидается, что к осени страны Европы согласуют пакет помощи еще не 8 млрд евро. В то же время Минсоцполитики Украины прорабатывает отмену социальных пособий для граждан страны, выехавших за границу после начала специальной военной операции.

Россия проводит СВО по защите населения Донбасса с 24 февраля. Москва неоднократно повторяла, что операция завершится после достижения основных задач: денацификации и демилитаризации Украины.

Киев, Наталья Рязанова

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