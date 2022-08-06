Минобороны РФ: около 500 националистов и 80 «солдат удачи» убиты за сутки

Более 400 националистов 46-й аэромобильной бригады ВСУ уничтожены ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерии в районе Белогорки в Херсонской области.

По данным Минобороны РФ, более 70 националистов убиты и 150 ранены около Андреевки, Лозового и Долгового в Херсонской области. Они поражены в результате высокоточных ударов ВКС России по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

Еще один высокоточный удар ВКС России нанесли по опорному пункту «Иностранного легиона» в районе Выводово Днепропетровской области. В итоге уничтожены более 80 иностранных наемников и 11 единиц спецтехники.

Массовые потери ВСУ привели к тому, что бойцы 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, морпехи из 35-й бригады дезертировали. Военные отказались выполнять приказ о наступлении на Николаевском направлении и бросили боевые позиции, пояснили в МО РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о бегстве украинских военных с позиций под Соледаром, Артемовском и Авдеевкой.

Москва, Наталья Рязанова

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