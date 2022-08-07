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NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 августа 2022, 13:54 мск

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В ЛНР заявили об обстреле Алчевска из HIMARS

Фото: /t.me/LPR_JCCC

Попавший в жилой дом в Алчевске снаряд был выпущен из РСЗО HIMARS американского производства, заявили 7 августа в Народной милиции Луганской народной республики.

«Вооруженные формирования Украины обстреляли Алчевск с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив одну ракету. В результате обстрела получил повреждения многоквартирный жилой дом», – говорится в сообщении в телеграм-канале учреждения.

Обстрел случился накануне. Попадание в жилой дом вызвало пожар. Пострадали 19 человек, среди них пятеро детей. Один мирный житель погиб. Всего в результате обстрела повреждены 13 многоквартирных жилых домов, четыре детских сада и школа.

В начале августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска уничтожили шесть пусковых установок американской РСЗО HIMARS. Всего Вашингтон передал киевскому режиму 12 установок.

3 июля Минобороны РФ объявило об освобождении ЛНР от украинских войск. Но ВСУ продолжает обстреливать территорию республики.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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