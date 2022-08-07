ВС РФ уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов от НАТО

Российские войска разбили арсенал ВСУ с прибывшими из стран НАТО боеприпасами около Вознесенска в Николаевской области. Было уничтожено 45 тыс. тонн различных снарядов, сообщили в Минобороны РФ.

Еще пять складов боеприпасов ВСУ поражены за сутки, а также три пункта управления, живая сила и военная техника ВСУ в 173 районах. Подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б», пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

В районе Каменки в Харьковской области системы ПВО перехватили снаряд РСЗО, а в небе над ДНР и Харьковской областью сбиты восемь украинских беспилотников.

С начала специальной военной операции ВСУ лишились 263 самолетов и 145 вертолетов, 789 боевых машин РСЗО и 3273 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 362 ЗРК. Накануне под Пятигорским в Харьковской области уничтожен взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS, состоящих на вооружении украинской армии.

Москва, Наталья Рязанова

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