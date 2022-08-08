Генпрокуратура заявила о запрещенных методах в практике батальона «Азов»*

Члены запрещенной в РФ террористической группировки «Азов»* использовали запрещенные средства и методы ведения войны. Генеральный прокурор России Игорь Краснов сравнил преступления «Азова»* с жестокостью немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

«Мы собрали доказательства совершения членами объединения «Азов»* преступлений экстремистской и террористической направленности. Установлены факты применения членами «Азова»* запрещенных средств и методов ведения войны. Преступления, совершенные боевиками «Азова»*, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны», – сказал Краснов в интервью «Коммерсанту».

Сами азовцы* давали показания о своих преступлениях, их действия подтвердили очевидцы. У Генпрокуратуры достаточно доказательств того, что члены «Азова»* пытали и убивали мирных граждан: и взрослых, и детей. Специально нападали на гражданские объекты и ставили мины и бомбы там, где чаще всего бывали мирные граждане.

«Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками «Азова»* взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги», – добавил генеральный прокурор.

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал украинский полк «Азов»* террористической организацией, запретил его деятельность на территории РФ.

* украинский полк «Азов» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена

Москва, Наталья Рязанова

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