Российские средства ПВО сбили 19 снарядов, выпущенных украинскими военными из реактивной системы залпового огня HIMARS. Снаряды сбиты в небе над Мелитополем в Запорожье, Антоновкой в Херсонской области и Сухой Каменкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотников, перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Прудянки Харьковской области и Новой Каховки Херсонской области», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

ВС РФ разбила пять складов с боеприпасами ВСУ, а также хранилища боеприпасов 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад под Водяном. Около Новомихайловки уничтожен склад горючего ВСУ.

Украинская армия лишилась также батареи РСЗО «Ураган» и трех взводов РСЗО «Град», батареи самоходок «Акация», четырех взводов артиллерийских орудий «Мста-Б», двух взводов орудий «Гиацинт-Б». а также стоявших под Краматорском боевых машин американских РСЗО HIMARS.

За сутки поражены пять пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. В том числе высокоточными ракетами под Харьковом уничтожены около 150 человек из 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В Херсонской и Николаевской областях убиты порядка 100 националистов из 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Ранее из РСЗО HIMARS ВСУ обстреляли Алчевск в Луганской народной республике. Снаряд попал в жилой дом, в результате пострадали 19 человек, среди них пятеро детей. Один мирный житель погиб.

Москва, Наталья Рязанова

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