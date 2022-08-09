ВС РФ уничтожили 300 снарядов к РСЗО HIMARS на складе ВСУ

Российские силы высокоточными ракетами уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ за сутки. На одном из них хранилось более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS и «большое количество боеприпасов» к гаубицам М777, сообщили в Минобороны РФ.

Батарея американских гаубиц М777А2 была разбита под поселением Веселое в Донецкой народной республике. Также за сутки подавлены два украинских огневых взвода РСЗО, шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц. ВС РФ поразили два пункта управления, действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

«Российскими средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Торецкого в ДНР, перехвачено 17 снарядов HIMARS, сбито три украинских беспилотника», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Активное наступление российских войск вынудило бежать с позиций 2-й батальон 14-й механизированной бригады ВСУ. Подразделение потеряло 340 человек убитыми и ранеными.

Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса с 24 февраля. 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

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