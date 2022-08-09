Так называемый иностранный легион ВСУ лишился более полутысячи боевиков меньше чем за месяц, сообщили в Минобороны РФ. На Украине остаются 2192 «солдата удачи».

«С 8 июля по 5 августа в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек», – говорится в сообщении.

Точно подтверждено уничтожение 335 «солдат удачи», 389 боевиков сбежали с территории Украины. Самые большие потери несут польские боевики: 99 убитыми, 146 выехавшими. За тот же срок уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США.

В тот же период прибыли служить киевскому режиму еще 175 наемников, в их числе 81 боевик из Грузии. Но это число не перекрывает потери «иностранного легиона».

Напомним, в министерстве предупредили, что выявляют иностранных наемников поименно еще на этапе их подготовки ко въезду на Украину. И после приезда постоянно держат на контроле.

Москва, Наталья Рязанова

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