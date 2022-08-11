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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 12 августа 2022, 05:41 мск

Новости Конфликт на Украине

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Разведка ЛНР: ВСУ сжигают тела погибших «солдат удачи»

Украинские военные при отступлении оставляют при отступлении обгоревшие тела. Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР считают, что так ВСУ старается усложнить опознание погибших иностранных наемников.

Тела найдены рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов во время разведвыхода около Соледара. Разведчики предположили, что военные ВСУ перед отступлением облили погибших горючей жидкостью и подожгли, передает РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», Минобороны РФ выявляет иностранных наемников поименно еще на этапе их подготовки ко въезду на Украину. Меньше чем за месяц так называемый иностранный легион ВСУ лишился более полутысячи боевиков. Сейчас на Украине остаются 2192 «солдата удачи».

Соледар, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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