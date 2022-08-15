Парламент Украины продлил военное положение и мобилизацию еще на три месяца

Депутаты Верховной рады в понедельник, 15 августа, поддержали продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток – до 21 ноября 2022 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

За оба документа проголосовали 328 депутатов.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, но срок продления военного положения в нем не был обозначен. Отмечалось, что он, скорее всего, будет определяться с учетом дополнительной информации и консультаций.

Напомним, в мае Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине на три месяца – до 23 августа.

Киев, Наталья Петрова

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