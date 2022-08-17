ВС РФ уничтожили запасы артиллерийских снарядов ВСУ под Славянском

ВС РФ высокоточным оружием разбили склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады под Славянском в Донецкой Народной Республике. В результате удара уничтожено более трех тысяч 122-мм артиллерийских снарядов и мин, а также более 30 националистов, сообщили в Минобороны РФ.

Разбиты также девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях. ВСУ лишились и трех складов с топливом под Харьковом.

Более 40 националистов и 10 спецмашин уничтожены в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы в Херсонской области. ВСУ лишились большого числа резервистов и военной техники, прибывших на станцию Калининдорф в том же регионе.

«Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника, перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе Донецка и семь снарядов РСЗО «Ураган» в районах Никольского и Стаханова в ДНР», – добавил представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ.

Киев пытался пополнить бойцами 10-ю горно-штурмовую бригаду в Соледаре, но треть прибывших мобилизованных граждан дезертировала. По данным МО РФ, в бригаде остается меньше половины от положенного числа военных. Более половины личного состава 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки в ДНР тоже сбежали с боевых позиций.

Как сообщал «Новый День», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинские войска находятся в тяжелом положении.

Москва, Наталья Рязанова

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