Российская ПВО сбила украинский СУ-27

Российские средства ПВО сбили тяжелый истребитель СУ-27 Воздушных сил Украины. Самолет уничтожен в небе над Харьковской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«ПВО за сутки сбиты также шесть украинских беспилотников, перехвачены 15 снарядов РСЗО в районах Вернополья Харьковской области, Антоновки, Дарьевки и Чернобаевки в Херсонской области», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

ВС РФ поразили 12 пунктов управления ВСУ, семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, четыре хранилища топлива для военной техники. За сутки ВСУ лишились самоходной огневой установки ЗРК «Бук-М1», радиолокационной станции обнаружения маловысотных целей в Николаевской области, радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы американского производства в Харьковской области.

Российские силы разбили три украинских взвода РСЗО «Град», четыре взвода гаубиц Д-30, две американские гаубицы М777.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл недостатки западного вооружения, передаваемого киевскому режиму. Гаубицы М777 очень капризные и тяжело ремонтируются, а дальность стрельбы из Javelin почти вдвое ниже, чем у российского «Корнета».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»