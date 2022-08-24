ВС РФ уничтожили более 700 украинских боевиков при наступлении

При наступлении на Донецком направлении союзные войска уничтожили более 600 человек в составе 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ, рассказали в Минобороны России.

Высокоточным ударом ВКС России уничтожили около 80 националистов под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Еще 80 боевиков ВСУ лишились в районе Лозового в Херсонской области. Там морпехи из 18-го батальона 35-й бригады ВСУ пытались скрытно перебраться через реку Ингулец, но не смогли.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артёмовска уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Остатки батальона бежали с позиций, не принимая никаких приказов командования.

Еще порядка 160 украинцев из 66-й механизированной бригады открыто отказались подчиняться приказам и выполнять боевую задачу. Их отправили в тыл.

Ранее военнослужащий ВСУ признался, что теряет сослуживцев после обстрелов российской артиллерии. Выжившие бегут с боевых позиций, полностью деморализованные напором союзных сил.

Москва, Наталья Рязанова

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