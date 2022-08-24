Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве сослуживцев

Украинские боевики массово бегут с боевых позиций после российских артобстрелов и открывают для ВС РФ целые участки по линии конфликта. Добровольцы из территориальной обороны чаще других просятся в тыл под разными предлогами, рассказал военнослужащий ВСУ.

Российская артиллерия использует длительные массированные обстрелы для подготовки наступления. И этот огонь лишает силы духа многих боевиков ВСУ.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники: с позиций срываются целые подразделения. И оголяют участки длиной в километры. Бригады ТРО считаются самими ненадежными среди тех, кто держит позиции. У них много случайных людей», – пояснил военный в беседе с изданием «Страна.ua».

По его словам, российские силы сразу узнают, что позиции остаются без прикрытия. ВС РФ успешно используют дронов для разведки и прицеливания, а российские солдаты быстро учатся на поле боя. А вот украинские добровольцы приходят неподготовленными к столкновению с серьезной силой. Многие бойцы ТРО считаю, что столкновения с российскими военными будут похожи на Майдан.

Еще в июне в Минобороны РФ отмечали, что плохо подготовленные бойцы ВСУ наносят удары по своим же силам, а многие бегут с позиций в связи с плохим снабжением и падением морального духа. В июле Росгвардия объявила о доказательствах дезертирства десятков солдат и сержантов парашютно-десантных подразделений ВСУ.

Киев, Наталья Рязанова

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