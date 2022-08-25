СМИ: командиры ВСУ отправляют иностранных наемников грабить магазины

Командование так называемого иностранного легиона ВСУ злоупотребляет властью и использует солдат для своего обогащения. Наемников, среди прочего, отправляют грабить магазины, узнала немецкая газета Der Spiegel из отчета о состоянии дел в легионе.

Отчет составлен после опроса более десяти бывших и нынешних наемников, сотрудничавших с ВСУ. Они пожаловались, что командиров мало заботят боевые задачи, а солдат посылают на верную смерть. Так, группе иностранцев приказали «стоять до конца», когда остальные силы уже отступили. В итоге четверо погибли, несколько получили ранения и оказались в плену у российских сил.

В другой раз поляк Петр Капусцинский, назвавшийся Сашей Кучинским, приказал наемникам ограбить торговый центр. Иностранцы признались, что им было неловко и стыдно выносить электронику и мебель из магазина под взглядами местных жителей.

Украинские власти игнорируют рапорты иностранцев о том, что командиры торгуют оружием, грабят магазины и оскорбляют подчиненных. Тот же Кучинский с 2014 года разыскивается в Польше за мошенничество, а на Украине избежал судимости за грабежи, сексуальное насилие, и незаконное хранение оружия. После сообщений о его злоупотреблениях власти все равно отказались депортировать или наказать Кучинского.

Минобороны России предупредило, что все иностранные наемники, с оружием идущие против ВС РФ, находятся на учете. МО РФ регулярно сообщает о потерях «иностранного легиона» ВСУ. В середине августа в Харькове в результате ракетного удара уничтожено более 90 иностранных наемников.

Солдат удачи не признают за комбатантов, поэтому на них не распространяются правила о военнопленных. Суды ДНР судят их за участие в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти. Обвинение обычно просит суд применить к подсудимым смертную казнь.

Берлин, Наталья Рязанова

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