Зеленский предупредил о самой сложной зиме в истории Украины

Грядущая зима станет самой сложной для украинцев, предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Причина – цены на газ, преодолевшие отметку в 3300 долларов за тысячу кубометров на европейском рынке.

Зеленский заявил, ситуация с газом сложилась «очень опасная и очень острая». Власти Украины стараются справиться с подготовкой к зимнему сезону, но он будет непростым.

«А он действительно будет самым сложным в нашей истории», – сказал президент в своем видеообращении.

«Нафтогаз» уже признал, что не сможет накопить в хранилищах столько газа, сколько правительство поручило запасти к отопительному сезону. Особенности закачки и извлечения газа из ПХГ не гарантируют, что коммунальное хозяйство сраны будет обеспечено топливом.

К тому же, США отказали Украине в «газовом ленд-лизе», а «Нафтогазу» пришлось объявить дефолт по долгам, чтобы перенаправить средства на компенсацию тарифов для населения.

Украинское правительство призвало регионы запасать дрова на зиму. А жители страны массово обращаются в лесничества для покупки дров.

Киев, Наталья Рязанова

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